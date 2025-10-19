A prefeitura de Rio Claro começa a receber na segunda-feira (20) a solicitação dos ambulantes interessados em exercer atividades comerciais nas proximidades do cemitério municipal São João Batista no Dia de Finados, em 2 de novembro. O prazo para protocolar solicitação à prefeitura e fazer o pagamento das taxas exigidas vai até o próximo dia 24.

O atendimento é feito no Atende Fácil, na Avenida 2 entre as ruas 2 e 3, Centro. Os comerciantes autorizados pela prefeitura poderão vender seus produtos no Dia de Finados na Via da Saudade com a Rua 15 das 7 às 18 horas.

Os ambulantes que têm inscrição municipal precisam estar em dia com a taxa do espaço utilizado, no valor de R$ 14,07 (equivalente a três unidades fiscais do município) por metro quadrado. Ou seja, um box de seis metros quadrados pagará taxa do espaço utilizado no valor de R$ 84,44.

Já os ambulantes sem inscrição municipal podem pleitear box para explorar comércio no local no Dia de Finados mediante pagamento de taxa de licença de R$ 328,00 (equivalente a 70 UFM), além da taxa de espaço utilizado, que é de R$ 84,00, totalizando R$ 412,77.

Mais informações sobre o assunto ou esclarecimentos podem ser obtidos no Departamento Municipal de Fiscalização e Postura pelo telefone 3522-1982.