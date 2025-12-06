Imagem ilustrativa

O fim de semana será de tempo estável em Rio Claro, com predomínio de sol entre nuvens e temperaturas elevadas tanto neste sábado (06) quanto no domingo (07). Não há previsão de chuva para nenhum dos dois dias, de acordo com o Climatempo.

Na manhã deste sábado, a mínima registrada foi de 18 °C, abertura de um dia marcado por variação térmica típica do início de dezembro. Ao longo das horas, o sol aparece sempre acompanhado de muitas nuvens, com momentos de céu mais fechado, mas sem expectativa de precipitação, já que a chance de chuva permanece em 0%. A máxima prevista chega a 32 °C, e a umidade relativa do ar oscila entre 45% nos períodos mais secos e 93% nos momentos de maior saturação.

No domingo, o cenário será semelhante: sol com muitas nuvens ao longo do dia, períodos de céu nublado e ausência de qualquer indicativo de chuva. A mínima prevista é de 19 °C, enquanto a máxima volta a atingir 32 °C. A umidade varia de 48% a 95%.