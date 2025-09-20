Imagem ilustrativa

O fim de semana em Rio Claro será marcado por sol intenso, calor elevado e aumento gradual da nebulosidade. Neste sábado (20), a mínima registrada foi de 20°C e a máxima deve chegar a 33°C, com predomínio de sol entre nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece, mas não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 34% e 76%.

No domingo (21), as temperaturas sobem ainda mais, oscilando entre 22°C e 35°C. O sol predomina pela manhã, mas à tarde e à noite há possibilidade de pancadas isoladas de chuva, estimadas em 0,2 mm, com probabilidade de 33%. A umidade relativa do ar deve variar entre 28% e 67%. Os dados são do portal ClimaTempo.

Nova estação

A primavera terá início no Brasil na segunda-feira, 22 de setembro, às 15h19, e se estenderá até 21 de dezembro, às 12h03. A estação marca a transição entre o período seco e o chuvoso no setor central do país, trazendo aumento gradual das precipitações, especialmente no Sudeste. Segundo nota técnica conjunta do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), os primeiros episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul podem ocorrer durante a estação, favorecendo chuvas mais regulares na região.

O prognóstico indica que outubro, novembro e dezembro devem registrar precipitações próximas ou acima da média climatológica no Sudeste, contribuindo para recompor o armazenamento hídrico do solo, enquanto as temperaturas tendem a se manter acima da média, especialmente no interior da região. A análise também aponta 65% de probabilidade de transição da fase neutra para a fase fria do Oceano Pacífico Equatorial, conhecida como La Niña, durante o trimestre outubro-novembro-dezembro de 2025. Esse fenômeno geralmente reduz as chuvas no Sul do país e aumenta as precipitações nas regiões Norte e Nordeste, embora a intensidade dos efeitos possa ser alterada pela interação de diferentes fatores atmosféricos e oceânicos.

As informações são do INMET e do INPE, através da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.