Imagem ilustrativa

O tempo em Rio Claro deve apresentar variações ao longo do fim de semana, com períodos de sol, aumento de nebulosidade e condições para chuva. Neste sábado (24), o dia começou com temperaturas mais amenas, e a mínima registrada pela manhã foi de 17 °C. Ao longo do dia, o sol aparece entre muitas nuvens, favorecendo a elevação gradual da temperatura, que pode alcançar os 28 °C no período da tarde. Há previsão de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde e também à noite, com acumulado estimado em cerca de 0,8 milímetro e probabilidade de ocorrência de 77%. A umidade do ar permanece elevada, em torno de 95%.

No domingo (25), o cenário segue instável. A temperatura mínima prevista é de 19 °C, enquanto a máxima pode chegar novamente aos 28 °C. O sol aparece com algumas nuvens ao longo do dia, mas há previsão de chuva rápida tanto durante o período diurno quanto à noite. O volume estimado é um pouco maior, em torno de 2,6 milímetros, com chance de ocorrência de 88%. A umidade relativa do ar continua elevada, próxima dos 98%. Informações do portal Climatempo.