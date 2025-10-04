Imagem ilustrativa

O primeiro fim de semana de outubro em Rio Claro será de tempo firme, com predomínio de sol e ausência de chuva, segundo dados do ClimaTempo. As temperaturas permanecem elevadas, enquanto a umidade relativa do ar tende a cair durante as horas mais quentes.

Neste sábado (04), o céu ficará parcialmente nublado ao longo do dia, sem registro de chuva. A mínima foi de 20 °C, e a máxima deve alcançar 30 °C, com umidade entre 36% e 77%. No domingo (5), o dia será mais quente, com sol predominante e aumento da nebulosidade apenas à noite. As temperaturas variarão entre 20 °C e 34 °C, e a umidade relativa do ar deve oscilar entre 29% e 64%.