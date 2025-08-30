Imagem ilustrativa

O fim de semana em Rio Claro será marcado por tempo firme e estável, sem previsão de chuva. Neste sábado (30), os termômetros registraram mínima de 14°C ao amanhecer, acompanhada de névoa, e a máxima prevista chega a 27°C à tarde. O dia terá sol entre algumas nuvens, e a noite será de céu predominantemente claro, garantindo tempo aberto.

No domingo (31), a estabilidade atmosférica se mantém, com sol e variação de nuvens ao longo do dia, sem indicativo de precipitação. As temperaturas seguem amenas ao amanhecer, com mínima de 14°C, e podem atingir 28°C durante a tarde.

As informações são do portal Climatempo.