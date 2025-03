Imagem ilustrativa

A previsão do tempo para Rio Claro neste fim de semana indica variação nas condições climáticas, com temperaturas altas e possibilidade de chuvas, especialmente no domingo. Hoje (22), o dia será ensolarado, mas a nebulosidade aumentará à tarde, com previsão de chuvas à noite, com volume estimado de 1 mm e 54% de chance de precipitação. As temperaturas variam entre 16°C e 31°C, e a umidade relativa do ar ficará entre 47% e 100%.

No domingo (23), o cenário muda com maior presença de nuvens durante o dia. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e possibilidade de temporal à noite, com volume estimado de 12,3 mm e 89% de chance de precipitação. As temperaturas permanecerão elevadas, variando entre 19°C e 31°C, e a umidade do ar ficará entre 50% e 96%. As informações são do Climatempo e podem ser atualizadas ao longo dos próximos dias.