Paulo Schoueri – Vice-presidente da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de SP). Foto: Divulgação/FIESP

Em entrevista ao Cerâmica 360, Paulo Schoueri, vice-presidente da entidade, destaca transformação digital, descarbonização e segurança jurídica como pilares para o crescimento

Em episódio inédito do programa Cerâmica 360, Paulo Schoueri, vice-presidente da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), abordou os desafios e oportunidades da indústria nacional em 2025. Com foco em inovação, infraestrutura e segurança jurídica, Schoueri destacou as jornadas de transformação digital e descarbonização promovidas pela entidade, que já beneficiam mais de 23 mil indústrias.

O executivo também analisou os impactos do cenário macroeconômico global, including as tarifas comerciais internacionais, e enfatizou a importância da economia circular e da transição energética como vetores estratégicos para o Brasil na próxima década. A entrevista está disponível no YouTube e Facebook do Grupo JC.

Serviço

🗓️ Estreia:

▶️ 11/09 (quinta-feira) | ⏰ 19h

📺 Onde assistir:

▶️ YouTube: https://youtu.be/c8a0KrW8aZg

▶️ Facebook: facebook.com/jcrioclaro

🔹 Créditos:

▶️ Apresentação: Henry Vilela

▶️ Convidado: Paulo Schoueri, vice-presidente da FIESP

▶️ Produção: Grupo JC de Comunicação