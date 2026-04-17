Participantes do Festival de Handebol realizado no SEST SENAT Rio Claro. (Foto: Divulgação)

Evento no SEST SENAT marcou o início do Edital de Esportes 2026 com integração, lazer e cidadania para jovens da região

O primeiro Festival de Handebol de 2026 reuniu centenas de crianças e adolescentes no último sábado (11), nas dependências do SEST SENAT Rio Claro. O evento marcou o início oficial das ações do Edital de Esportes 2026, que prevê a realização de seis festivais ao longo do ano, entre os meses de março e novembro, visando ampliar o acesso da população às modalidades esportivas.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o SEST SENAT Rio Claro, o Instituto Crescer no Esporte e a Secretaria Municipal de Esportes. Nesta edição inaugural, o Festival de Handebol contou com a participação de alunos de todos os polos locais e também de visitantes do Instituto Crescer no Esporte da cidade de Leme, promovendo intercâmbio e integração entre os jovens atletas.

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Programação além das quadras e impacto social

Durante o Festival de Handebol, os participantes foram organizados por faixa etária para a disputa de torneios. Além da competição saudável, o público aproveitou um espaço kids com brinquedos, pipoca, algodão doce e lanches. O encerramento ocorreu no auditório do SEST SENAT com o espetáculo teatral “A Encantada Fábrica de Chocolates”, parte do projeto Ciclos Culturais.

A diretora do SEST SENAT Rio Claro, Cristiane Gobesso, enfatizou que o projeto utiliza o esporte para estimular valores como ética, respeito e colaboração. Segundo Alexandre Colagrai, do Instituto Crescer no Esporte, a ação possui grande relevância pedagógica e científica, com resultados comprovados na promoção da saúde de crianças de 6 a 15 anos.

Atualmente, as aulas são desenvolvidas em polos como Lagoa Seca, UNESP, Batovi e no próprio SEST SENAT. O secretário municipal de Esportes, Erlon Mastricico Thiele, destacou que o projeto beneficia diretamente cerca de 400 crianças, cumprindo o compromisso de tornar o lazer e a educação física acessíveis a toda a comunidade de Rio Claro.

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