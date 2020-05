Amom Borges/ Folhapress

O festival Forró da Lua Cheia foi remarcado para 9 a 12 de outubro. A 30ª edição, que seria realizada de 11 a 14 de junho, no feriado de Corpus Christi, vai ocorrer em Altinópolis, cidade do interior de São Paulo, cerca de 60 km de Ribeirão Preto.

A organização afirma que as atrações anunciadas inicialmente seguem na programação. Racionais MC’s, BaianaSystem e O Grande Encontro, dcom Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, estão entre os destaques deste ano.

Um hotel fazenda recebe, além de shows, oficinas de arte, teatros e cursos, somando aproximadamente 150 atrações em cinco palcos. Geraldo Azevedo já brincou que o Forró da Lua Cheia é o “Woodstock Brasileiro”, fazendo referência ao festival de 1969 nos EUA.

Falamansa, Tribo de Jah, Liniker, Francisco, El Hombre e Cordel do Fogo Encantado também fazem parte do lineup.

Os ingressos do 2º lote custam de R$ 420 a R$ 840e ficam disponíveis no site oficial. O acesso ao camping já está incluso no valor da entrada. Segundo a organização, são esperadas 10 mil pessoas por dia no festival.

Em 2019, passaram por lá Planet Hemp, Ney Matogrosso, Elza Soares com Ilú Obá de Min, Chico César, Camisa de Vênus, Djonga, Xenia França, entre outros.

A primeira edição foi em 1983, mas era apenas uma festa junina de amigos.

O evento cresceu e Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, Novos Baianos, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho (trio que volta neste ano), Seu Jorge e Nação Zumbi são alguns dos nomes que fazem parte de sua história.

ATRAÇÕES POR DIA

Luísa e os Alquimistas

Falamansa

Tribo de Jah

Diana do Sertão

Cordel do Fogo Encantado

Cao Laru

Liniker e os Caramelows

Mariana Aydar

Bia Ferreira

Racionais MC’s

Francisco El Hombre

O Grande Encontro (Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo)

BaianaSystem

Ventania

Xaxado Novo