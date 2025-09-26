Evento está recheado de participações especiais e material de qualidade
Na próxima semana, de 1º a 4 de outubro, a cidade de Santa Gertrudes será palco de muita cultura. A 14ª edição do FestClip – Festival de Videoclipe acontece no Auditório Municipal “Leandro Filier Netto”, na Rua 1, 790, no Centro, com uma programação para lá de animada. Muitas bandas subirão ao palco, assim como muito material de qualidade será apresentado aos presentes. Confira a programação, imperdível e gratuita!
1º de outubro
14h oficina de cinema com Letícia Tonon; 19h DJ Skafa; 19h30 show da banda Muito Antes de Laura; 20h30 exibição de videoclipes selecionados; 21h30 exibição do Curta Popolocas e às 21h40 debate com o Coletivo Indígena da Unicamp.
2 de outubro
14h oficina de cinema com Letícia Tonon; 19h DJ Skafa; 19h30 exibição de videoclipes selecionados; 21h exibição do Curta cine Baile e às 21h40 show com Playmohits 80’.
3 de outubro
14h oficina com Letícia Tonon; 19h DJ Skafa; 19h30 exibição de videoclipes selecionados; 21h exibição do curta Geraldo Alves – O Homem que Acendeu a Brasa e às 21h30 show de Pessoas Cinzas Normais – Roberto Carlos, O Cara!
4 de outubro
14h oficina com Letícia Tonon; 19h SJ Skafa; 19h30 premiação; 21h exibição dos videosclipes premiados e às 22h show de Maglore.