Festa do Peão de Corumbataí começa na quinta-feira (19). Dupla João Bosco e Vinícius se apresenta no rodeio

Tradicional evento sertanejo no Recinto Pedro Dolce terá rodeio em touros, shows nacionais e entrada gratuita em dois dias

A Festa do Peão de Corumbataí chega à sua 20ª edição neste final de semana, agitando o Recinto Pedro Dolce com uma programação repleta de atrações. O evento tem início nesta quinta-feira (19), com show de Romero e Gabriel e abertura de Douglas Jr., apresentando entrada totalmente gratuita ao público.

Para os visitantes que buscam maior comodidade, a organização disponibiliza área VIP com sistema open bar pelo valor de R$ 60,00 na noite de abertura. Na sexta-feira (20), a animação da Festa do Peão de Corumbataí fica por conta da dupla Pedro Paulo e Alex, com abertura do grupo Pegada Sertaneja. Nesta data, a entrada também é franca, enquanto o acesso à área VIP open bar custa R$ 100,00.

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No sábado (21), o encerramento da grade de shows traz a renomada dupla João Bosco e Vinícius, com abertura de Marcos e Bueno. Para este dia, o valor da entrada é de R$ 10,00 e a área VIP individual sai por R$ 120,00. Quem desejar aproveitar o pacote para os três dias de evento na área VIP open bar pode adquirir o passaporte por R$ 220,00, com serviço disponível das 21h até o término do segundo show.

Rodeio e estrutura da Festa do Peão de Corumbataí

A vigésima edição da festa contará com praça de alimentação coberta, rodeio em touros e o tradicional rodeio em carneiros para crianças de até 25 quilos. As inscrições para a modalidade infantil são limitadas a 20 participantes e devem ser feitas pelo telefone (19) 99711-2721. A programação inclui ainda a “Montaria do Bem” com Benjamim Mello, parque de diversões e camarotes para dez pessoas, cujas vendas ocorrem diretamente pelo mesmo número de telefone.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Seo Ingresso ou em pontos físicos: Sorveteria Doce Mel (Corumbataí) e Contato Country (Rio Claro). A abertura dos portões ocorre às 19h30 em todos os dias e o estacionamento terá o valor de R$ 40,00. Vale ressaltar que é proibida a entrada com bebidas ou alimentos externos.