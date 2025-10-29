Zé Ramalho Cover – Kaiser fará show na noite do dia 8/11

Evento será no espaço livre do bairro com entrada gratuita em Santa Gertrudes

Santa Gertrudes se prepara para viver mais um fim de semana de celebração, cultura e tradições. Nos dias 8 e 9 de novembro, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, realiza a Festa do Migrante 2025.

O evento será realizado no espaço livre do Jardim Paulista, localizado na Avenida São Paulo com a Rua Limeira, e promete reunir música, dança e gastronomia típica em uma grande homenagem aos migrantes que ajudaram a construir a história de Santa Gertrudes. A entrada é gratuita.

TRADIÇÃO E CULTURA

A edição de 2025 traz uma programação que valoriza a música regional e as raízes brasileiras. No sábado (8), a festa começa às 17h e a apresentação do Grupo de Catira, tem início, às 18h. O show de Camila Sodré acontece, das 19h40 às 20h30. O encerramento da noite fica por conta do espetáculo Zé Ramalho Cover – Kaiser, a partir das 21h.

No domingo (9), o evento volta às 17h, com a apresentação dos Violeiros de Cordeirópolis, às 17h30, seguida da banda Village Country, das 18h30 às 20h, e do cantor Junior Hartung, às 20h30.

GASTRONOMIA

Além das atrações musicais, o evento contará com praça de alimentação com comidas típicas de várias regiões do Brasil, artesanato local e espaço de convivência para famílias e visitantes.

A Festa do Migrante é um tributo à nossa história. Santa Gertrudes é feita de pessoas que vieram de diferentes partes do Brasil, trouxeram suas culturas, seus sotaques e seus sonhos. Essa mistura é o que faz da nossa cidade um lugar acolhedor e cheio de vida.

PERTENCIMENTO

O Prefeito Gino destacou o caráter simbólico e afetivo da festa: “Celebrar o migrante é celebrar a própria Santa Gertrudes. Essa festa é uma forma de reconhecer todos aqueles que escolheram nossa cidade para viver, trabalhar e criar suas famílias. É um momento de união e gratidão.” A Festa do Migrante 2025 reforça o compromisso da administração municipal em valorizar as tradições, fortalecer o turismo e promover a cultura popular como ferramenta de integração e identidade.