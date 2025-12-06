Foto: Arquivo Prefeitura

O Fundo Social de Solidariedade do Município de Rio Claro organizou para este sábado (6) a Festa de Natal, que reunirá crianças e seus familiares no Parque Municipal Lago Azul, a partir das 16 horas. “Neste ano, a festa terá um diferencial, o espaço reservado exclusivamente para crianças com deficiência e atípicas”, informa Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social. O local reservado é o rol no piso térreo do Centro Cultural Roberto Palmari.

A Festa de Natal terá a chegada do Papai Noel e muitas brincadeiras e guloseimas para as crianças. O Fundo Social providenciou brinquedos infláveis, pula-pula, robôs de LED com mais de 2 m de altura e a Carreta da Alegria que levará as crianças para um passeio nas imediações do Lago Azul. Também haverá atração musical com a Samuca do Amanhã.

A festa de Natal no Lago Azul deverá ser concluída às 20h30. Não há cobrança de ingresso. Tradicional na programação natalina do município, a chegada do Papai Noel reúne grande número de famílias todos os anos.