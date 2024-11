Os consumidores devem pesquisar sobre as empresas de viagem antes da compra. Foto da praia de Muro Alto é uma praia localizada no município de Ipojuca, litoral sul do estado brasileiro de Pernambuco. Dista 54 km do Recife, e está situada entre a praia de Porto de Galinhas e o Complexo Industrial Portuário de Suape

Consumidor deve desconfiar de preços muito abaixo do mercado

O Procon-SP alerta os consumidores que estão planejando adquirir pacotes de viagem para a temporada de férias que começa já no próximo mês. O objetivo é evitar problemas como os verificados no ano passado, quando compradores de pacotes de viagens ou de passagens de ao menos duas empresas, não puderam usufruir das viagens, apesar de terem realizado os pagamentos devidos.

Os especialistas do órgão paulista de defesa do consumidor orientam os consumidores a pesquisarem sobre as empresas com as quais estão negociando a compra de passagens aéreas ou viagens terrestres, cruzeiros marítimos, passeios e reservas em hotel ou de veículos; tanto aquelas que farão a venda quanto as que serão contratadas.

Além disso, vale lembrar que o setor de turismo ficou em primeiro lugar na lista das empresas mais reclamadas de 2023, resultado das crises vividas pelo setor desde a pandemia da Covid-19 e que tiveram seu ápice no ano passado.

No site do Procon-SP o consumidor pode obter informações sobre as reclamações contra empresas, conhecer sites não recomendáveis ao verificar a origem das ofertas de viagens e ainda dicas importantes sobre os direitos previstos pelo Código de Defesa do Consumidor durante as viagens.