O feriado de 7 de Setembro, comemorado na segunda-feira, alterará o funcionamento de repartições públicas e outros serviços. Confira.

Shopping

Estará aberto no feriado e as lojas funcionarão das 13h às 19h, e a Praça de Alimentação das 12h às 20h.

Bancos e lotéricas

Não terão expediente. Nessa data, os bancos oferecem diversos canais eletrônicos para a realização de transações financeiras. As contas que vencem no feriado podem ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimo de multas ou juros.

Daae

Atendimento será feito por plantão telefônico 24 horas, na linha 0800-505-5200.

Coleta de lixo

Será realizada normalmente no dia 7 de setembro. Os moradores de bairros onde há coleta nesses dias podem colocar o material para ser recolhido.

Ecoponto

Terá horário especial na segunda-feira, das 8h às 12h. O serviço de cata-bagulho não terá atendimento.

Saúde

No final de semana prolongado, o atendimento emergencial na rede municipal de saúde será feito em plantões 24 horas. Quem precisar de cuidados deve procurar a UPA do Cervezão, na Rua M-9, 66, telefone 3533-7272, ou a da Avenida 29, entre as ruas 12 e 13, telefone 3522-1818. O Samu atende emergências 24 horas pela linha 192.

Comércio

O popular ‘comércio de rua’ não abrirá na próxima segunda-feira (7), segundo informa a Associação Comercial e Industrial de Rio Claro.