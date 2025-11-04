Foto: Divulgação

Evento conta mais de 30 autores, editoras e sebos com programação especial

No dia 8 de novembro, das 10h às 20h, o Casarão da Cultura será o ponto de encontro de leitores, escritores e amantes da literatura. A Feira Literária de Rio Claro promete um dia inteiro de celebração à palavra escrita, com entrada gratuita e uma programação repleta de atividades que valorizam o livro em suas múltiplas formas.

Organizada pela Editora Grou, Centro Literário Rio Claro (Clirc), Visart’s e as autoras Danielly Ferreira, Rani Gouveia, Verena Venancio e Vivian Guilherme, com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a feira contará com saraus literários, lançamento de livros, sessões de autógrafos, música, contação de histórias, além da venda de livros de diferentes gêneros e estilos.

Entre os destaques da programação estão a apresentação de livros raros e livros-objeto conduzida por Raquel Vazzoler e pelo grupo Visart’s, que exploram o livro como expressão artística e material sensorial. Além de apresentação musical com o grupo TDAH (Toda Diversidade Humaniza a Alma), da Escola de Música Consonância.

A Feira reunirá mais de 30 autores, representando diferentes cidades e estilos literários para todas as idades. Entre os autores de Rio Claro, participam Verena Venâncio, Danielly Ferreira, Rani Gouveia, Vivian Guilherme, João Franzin, Eliana Bauman, Jedias Hertz, Luiz Fabiano e Sara Quenzer Matthiesen. Além de venda das obras do professor Fabio Aranha Matthiesen, falecido no ano passado.

Autoras posam para foto em edição passada da Feira Literária de Rio Claro. Foto: Arquivo JC

Também estarão presentes autores convidados de outras cidades, como Jéssica Milato e Jéssica Franchini (Araras), Lucas Zavarelli (Curitiba-PR), Alex Francisco (Guarulhos), Geraldo Eysink (Holambra), Carla Magalhães (Hortolândia), Celso Cristiano (Itapetininga), Agostinho de Lima Fernandes (Jundiaí), Richard Munhoz e Graziela Giusti Pachane (Limeira), Altevir Esteves (Paulínia), Marcela Montrazi e Tchelo Andrade (Piracicaba), Tábita Martins (Pirassununga), Wagner Tonin e Jonathan dos Santos (Santa Gertrudes), Tin Tin (São Tomé das Letras) e Dil Gonçalves (São Bernardo do Campo).

Os visitantes também poderão conhecer os sebos Mandorla e Outras Histórias, as editoras Grou (Rio Claro), Hope (Araras) e Luka Editora (Curitiba/PR), além da Brinquedos Educativos Mara, de Hortolândia, que levará opções lúdicas e pedagógicas para o público infantil.

Para a escritora e presidente do Centro Literário de Rio Claro, Verena Venâncio, a feira representa um espaço essencial para fortalecer a cena literária local e promover a aproximação entre quem escreve e quem lê. “A Feira Literária é mais do que um evento, é um encontro de ideias, de afetos e de possibilidades. Quando leitores e autores compartilham o mesmo espaço, a literatura ganha novas vozes e sentidos. É uma oportunidade de mostrar a riqueza da produção literária da nossa cidade e de todo o país”, destaca Verena.