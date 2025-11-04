Evento conta mais de 30 autores, editoras e sebos com programação especial
No dia 8 de novembro, das 10h às 20h, o Casarão da Cultura será o ponto de encontro de leitores, escritores e amantes da literatura. A Feira Literária de Rio Claro promete um dia inteiro de celebração à palavra escrita, com entrada gratuita e uma programação repleta de atividades que valorizam o livro em suas múltiplas formas.
Organizada pela Editora Grou, Centro Literário Rio Claro (Clirc), Visart’s e as autoras Danielly Ferreira, Rani Gouveia, Verena Venancio e Vivian Guilherme, com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a feira contará com saraus literários, lançamento de livros, sessões de autógrafos, música, contação de histórias, além da venda de livros de diferentes gêneros e estilos.
Entre os destaques da programação estão a apresentação de livros raros e livros-objeto conduzida por Raquel Vazzoler e pelo grupo Visart’s, que exploram o livro como expressão artística e material sensorial. Além de apresentação musical com o grupo TDAH (Toda Diversidade Humaniza a Alma), da Escola de Música Consonância.
A Feira reunirá mais de 30 autores, representando diferentes cidades e estilos literários para todas as idades. Entre os autores de Rio Claro, participam Verena Venâncio, Danielly Ferreira, Rani Gouveia, Vivian Guilherme, João Franzin, Eliana Bauman, Jedias Hertz, Luiz Fabiano e Sara Quenzer Matthiesen. Além de venda das obras do professor Fabio Aranha Matthiesen, falecido no ano passado.
Também estarão presentes autores convidados de outras cidades, como Jéssica Milato e Jéssica Franchini (Araras), Lucas Zavarelli (Curitiba-PR), Alex Francisco (Guarulhos), Geraldo Eysink (Holambra), Carla Magalhães (Hortolândia), Celso Cristiano (Itapetininga), Agostinho de Lima Fernandes (Jundiaí), Richard Munhoz e Graziela Giusti Pachane (Limeira), Altevir Esteves (Paulínia), Marcela Montrazi e Tchelo Andrade (Piracicaba), Tábita Martins (Pirassununga), Wagner Tonin e Jonathan dos Santos (Santa Gertrudes), Tin Tin (São Tomé das Letras) e Dil Gonçalves (São Bernardo do Campo).
Os visitantes também poderão conhecer os sebos Mandorla e Outras Histórias, as editoras Grou (Rio Claro), Hope (Araras) e Luka Editora (Curitiba/PR), além da Brinquedos Educativos Mara, de Hortolândia, que levará opções lúdicas e pedagógicas para o público infantil.
Para a escritora e presidente do Centro Literário de Rio Claro, Verena Venâncio, a feira representa um espaço essencial para fortalecer a cena literária local e promover a aproximação entre quem escreve e quem lê. “A Feira Literária é mais do que um evento, é um encontro de ideias, de afetos e de possibilidades. Quando leitores e autores compartilham o mesmo espaço, a literatura ganha novas vozes e sentidos. É uma oportunidade de mostrar a riqueza da produção literária da nossa cidade e de todo o país”, destaca Verena.