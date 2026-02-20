Dona Ivone possuía uma área alugada no bairro Jardim Paulista para os animais

Evento acontece das 10h às 13h e busca novos lares para 20 cães que ficaram sob os cuidados de protetores após o falecimento da tutora em Rio Claro

A Pet Camp Rio Claro recebe neste sábado (21), das 10h às 13h, uma feira de adoção especial em prol dos animais que eram cuidados pela protetora Dona Ivone. O evento, realizado pela Pet Camp e Anjos de Focinho, conta com o apoio da UPARC e Matilha SRD.

A ação busca encontrar famílias para os cães que viviam no abrigo de Dona Ivone. Ela dedicou grande parte de sua vida ao resgate de animais abandonados, oferecendo proteção e afeto a dezenas de cães em Rio Claro.

Legado de proteção animal em Rio Claro

Em seu abrigo, Dona Ivone chegou a acolher 27 animais simultaneamente. No entanto, em novembro do ano passado, a protetora faleceu em decorrência de um câncer, deixando os cães sem sua principal cuidadora.

Atualmente, 20 cães da Dona Ivone ainda aguardam por um novo lar. Segundo os organizadores da feira de adoção, todos os animais são dóceis, carinhosos, sociáveis e estão com a vacinação em dia.

Como ajudar os animais da Dona Ivone

Além da adoção presencial na Pet Camp Rio Claro, localizada na Avenida 29 com a Rua 6, a comunidade pode colaborar financeiramente. Uma arrecadação online foi organizada pelo grupo Anjos de Focinho para custear a manutenção dos cães.

As doações podem ser feitas através do site Vakinha. Os animais precisam com urgência de famílias que possam dar continuidade ao trabalho solidário iniciado por Dona Ivone.