A Feira Corujão de Rio Claro terá edição normal nessa sexta-feira (12), a partir das 17h30. Também conhecida como Feira do Produtor Rural, a atividade retornou no final do mês passado com a retomada gradual da economia, após ter ficado suspensa por cerca de dois meses e meio devido à pandemia do coronavírus. A Feira Corujão é referência para consumidores que procuram produtos de qualidade, agroecológicos, com preços acessíveis.

A feira é realizada na Central do Agronegócio de Rio Claro, antigo Espaço Livre da Vila Martins, na Rua 3-A com Avenida 46-A, também às terças-feiras, sempre das 17h30 às 20h30. Frutas, verduras, legumes e ovos são alguns dos produtos comercializados, além mel puro, cachaças, licores artesanais e vários outros ite