As pessoas interessadas em adotar um dos cães abrigados no Canil Municipal podem participar neste sábado (29) do Audote. O evento destino à adoção dos animais acontece das 8 às 12 horas no Parque do Lago Azul, no quiosque da entrada da Avenida 42.

Os organizadores orientam que os interessados em adotar um dos animais devem apresentar documento pessoal de identificação, comprovante de endereço e fotos da residência. Também é preciso levar uma guia ou caixa de transporte para conduzir o cão para seu novo lar.

A realização do Audote é do Departamento de Proteção Animal, com apoio de entidades de defesa dos direitos dos animais e patrocinadores. No local também será realizada uma atividade de cunho ambiental, que é a troca de um litro de óleo usado por uma muda de qualquer espécie.

A adoção de animais é uma prática de solidariedade que traz benefícios a todos os envolvidos. Porém, para que seja realizada com sucesso, precisa acontecer de forma responsável, com o comprometimento do novo tutor nos cuidados com os cães. Muitos desses animais foram resgatados de situações de violência e abandono tanto nas ruas, quanto em residências.