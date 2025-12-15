As farmácias municipais de Rio Claro, que funcionam no Cervezão e no Bairro do Estádio, atenderão normalmente no período de festas de fim de ano. As duas unidades abrem todos os dias, inclusive aos finais de semana, das 7 às 19 horas. O atendimento está mantido inclusive nos dias de Natal e Ano Novo.

A relação de medicamentos fornecidos pelas duas unidades conta com cerca de 120 medicamentos, que incluem anti-hipertensivos, ansiolíticos, antialérgicos, antidepressivos e antibióticos. Para ter acesso a eles é obrigatória a apresentação de receita médica e documento de identidade.

A farmácia do Cervezão fica na Rua M-9, número 50, vizinha à unidade de pronto atendimento do Cervezão. Já a farmácia do Bairro do Estádio fica na Avenida 31, anexa à unidade básica de Saúde da Avenida 29.