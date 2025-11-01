O professor Fabiano Tomazini aborda a presença de microplásticos em rios e sua relação com a produção de alimentos durante o ciclo de atividades do COMSEAS em Rio Claro

Em 2025, a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, celebra 80 anos de atuação voltada à erradicação da fome e à promoção de sistemas alimentares sustentáveis. Em sintonia com esse movimento global, o COMSEAS – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Rio Claro – promove um ciclo de atividades para reafirmar o compromisso com o direito humano à alimentação adequada e saudável, bem como com a sustentabilidade.

Dentro dessa programação, a palestra “A presença de microplásticos em sistemas fluviais antrópicos”, ministrada pelo professor Fabiano Tomazini, do Departamento de Geografia e Planejamento Ambiental (DGPA), destaca-se por abordar a importância da água para a produção e preparação de alimentos. Pesquisador na área, Tomazini estuda a presença de microplásticos em rios e córregos e monitora a qualidade da água em importantes fontes de captação, como o Ribeirão Claro e o rio Corumbataí.

O evento ocorrerá na segunda-feira (03), às 19 horas, no auditório da ACIRC, localizado na Rua 3 com a Avenida 12, nº 1636, Centro de Rio Claro.