Muitos dizem que uma simples homenagem em vida vale mais do que muitas delas feitas após a morte. Esta é uma felicidade que nem todos podem ter, mas, aos 90 anos, José Eduardo Leite não pode dizer o mesmo.

Familiares do dentista aposentado, muito conhecido em Rio Claro, resolveram reunir em um livro diversas das poesias que o rio-clarense de coração escreveu ao longo dos anos. O livro “A vida está em ti, Flor Abstrata” foi editado e preparado pelos filhos e netos de José Eduardo Leite para homenageá-lo e fazer com que sua extensa obra literária seja eternizada.

“Foi muito gratificante ver o livro concluído. Não foi algo que planejei, foi totalmente ideia da família, mas vejo como a ratificação do trabalho literário”, comenta o autor das poesias.

Ainda muito jovem, José Eduardo Leite começou a escrever seus primeiros textos e cada vez mais foi tomando gosto pela coisa: “Começou como algo natural. Eu era aluno do Ribeiro e em uma aula de português o professor nos pediu uma redação. Eu escrevi em forma de poesia. No dia de receber a nota, o professor veio com um jornal e mostrou o meu texto publicado lá. Foi minha primeira poesia, minha primeira publicação, desde então não parei. Tive diversas poesias publicadas em jornais, inclusive no Estadão, participei ativamente do Clube de Poesia de São Paulo, escrevi artigos, sempre foi algo presente em minha vida”.

A inspiração, segundo o escritor, sempre veio das coisas simples. “As ideias vinham de repente, dos fatos do dia a dia, mas sempre com o tema do amor predominando”, explica o aposentado.

Vida

Apesar de ser nascido em Santa Adélia, José Eduardo Leite adotou Rio Claro como sua cidade. Na sociedade rio-clarense, além de mais de 60 anos como dentista, teve participação ativa em diversas instituições.

José Eduardo Leite participou da fundação da Academia Rio Clarense de Letras, da UDAM, do Gevipa, do Clube dos 21 Irmãos Amigos e do Clube de Campo, do qual é presidente honorário. Também atuou na criação dos primeiros prédios da APAE em Rio Claro, além de prestar serviços ao Círculo Operário por mais de 60 anos. Foi presidente do Grupo Ginástico e também vereador.

Tudo isso, assim como a poesia, faz parte do modo como José Eduardo enxerga a vida: “Acredito que o cidadão tem que ter participação ativa na sociedade, não ser somente um espectador. Por isso fiz tanta coisa ao longo da minha vida”.

Livro

O livro que reúne as poesias não foi produzido para fins comerciais, mas sim para registrar a marca do autor para familiares e pessoas próximas