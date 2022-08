Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), no Km 174, em Rio Claro. A ocorrência mobilizou Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e a concessionária Eixo-SP, que administra o trecho no início da tarde de hoje (16).

As causas do início da chama ainda são desconhecidas mas ao que tudo indica o fogo começou em uma área de mata e por conta do vento se espalhou rapidamente atingindo um espaço onde funcionava uma empresa que tinha centena de palets espalhados.

Tudo isso unido gerou um cenário de destruição e dentro deste contexto estava a residência do casal Ana Fabia (29 anos) e José Mardoni (32 anos). Eles moravam no local com a pequena Maria Lorena de quatro anos e perderam praticamente tudo. Conseguiram sair com a roupa do corpo e pegar alguns documentos. Do lado de fora viram tudo virar cinzas.

“É um sentimento que nem dá para explicar. Foi tudo muito rápido. Era por volta de meio dia eu vi uma fumaça no terreno de baixo. Logo o vento aumentou e o fogo avançou para dentro da minha casa. Quando o bombeiro chegou não tinha mais o que fazer”, disse emocionada Ana Fabia.

Interessados em ajudar a família com roupas para os pais e a filha de quatro anos, além de eletrodomésticos, alimentos e até moradia podem entrar em contato nos telefones: (19)98276-8777 (Ana Fabia) e (19) 99957-3271 (Stefani). A secretaria de Desenvolvimento Social do município também foi comunicada e está ciente do caso da família.