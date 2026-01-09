Com demora para medicação na UPA, em um ato de desespero, família levou paciente com AVC para hospital particular em busca de ajuda
A conta de um hospital particular de Rio Claro está tirando o sono de uma família que criou uma campanha com a intenção de conseguir quitar a dívida que gira em torno de R$ 50 mil.
No dia 27 de dezembro, o morador do Cervezão Gabriel Garcia da Silva, 25 anos, sentiu fortes dores de cabeça e logo começou a ficar com a boca torta e desorientado sem conseguir andar. A família o socorreu até a UPA da 29 como conta a prima Letícia: “No local ele passou pela triagem, foi colocado em uma cadeira de rodas, passou pela médica e encaminhado para a medicação. Ficamos esperando e ele perdendo a consciência e nada de chamarem, uma demora absurda diante da situação. Em um ato de desespero e percebendo a gravidade o tiramos da UPA e o levamos até um hospital particular onde imediatamente foi encaminhado para exames e constatado através de tomografia um AVC isquêmico que evoluiu para um AVC hemorrágico onde o Gabriel precisou passar por uma cirurgia de emergência. Naquele momento só pensávamos em salvar a vida dele. Após a cirurgia, com a ajuda da vice-prefeita Maria do Carmo conseguimos transferir ele para o SUS na Santa Casa onde ele segue internado mas agora precisamos pagar a conta do hospital particular que o atendeu porém já demos todas as nossas economias e não temos de onde tirar mais dinheiro, por isso criamos a campanha”, relata.
As contribuições podem ser feitas pela vaquinha ou via Pix, utilizando a chave 35146344833 (Gabriel Garcia da Silva).