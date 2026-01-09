Gabriel Garcia da Silva, 25 anos, segue internado

Com demora para medicação na UPA, em um ato de desespero, família levou paciente com AVC para hospital particular em busca de ajuda

A conta de um hospital particular de Rio Claro está tirando o sono de uma família que criou uma campanha com a intenção de conseguir quitar a dívida que gira em torno de R$ 50 mil.

No dia 27 de dezembro, o morador do Cervezão Gabriel Garcia da Silva, 25 anos, sentiu fortes dores de cabeça e logo começou a ficar com a boca torta e desorientado sem conseguir andar. A família o socorreu até a UPA da 29 como conta a prima Letícia: “No local ele passou pela triagem, foi colocado em uma cadeira de rodas, passou pela médica e encaminhado para a medicação. Ficamos esperando e ele perdendo a consciência e nada de chamarem, uma demora absurda diante da situação. Em um ato de desespero e percebendo a gravidade o tiramos da UPA e o levamos até um hospital particular onde imediatamente foi encaminhado para exames e constatado através de tomografia um AVC isquêmico que evoluiu para um AVC hemorrágico onde o Gabriel precisou passar por uma cirurgia de emergência. Naquele momento só pensávamos em salvar a vida dele. Após a cirurgia, com a ajuda da vice-prefeita Maria do Carmo conseguimos transferir ele para o SUS na Santa Casa onde ele segue internado mas agora precisamos pagar a conta do hospital particular que o atendeu porém já demos todas as nossas economias e não temos de onde tirar mais dinheiro, por isso criamos a campanha”, relata.

As contribuições podem ser feitas pela vaquinha ou via Pix, utilizando a chave 35146344833 (Gabriel Garcia da Silva).