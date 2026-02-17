Proposta é guardar as histórias de famílias; uma das registradas foi a Porto Marchi O projeto foi desenvolvido pela La Tavola, que significa “a mesa” em italiano, e foi idealizada pelo rio-clarense Matheus Ferrari

As histórias da família Porto Marchi ganharam um registro permanente por meio de um mini-documentário que transforma memórias afetivas em patrimônio emocional. A produção reúne relatos, imagens e detalhes do cotidiano familiar, com destaque para as narrativas do Sr. Irajá, de 97 anos.

As memórias foram contadas pelo próprio patriarca e preservadas em vídeo como um legado valioso para os descendentes. O projeto foi desenvolvido pela produtora La Tavola, cujo nome significa “a mesa” em italiano, simbolizando a união e a confraternização familiar.

A proposta do projeto La Tavola

Idealizada pelo rio-clarense Matheus Ferrari, a iniciativa busca registrar a trajetória da família Porto Marchi de forma semelhante aos antigos álbuns de fotografia. O diferencial é a utilização do audiovisual como ferramenta principal para eternizar vivências e valores.

Segundo Matheus, a experiência com os familiares foi especialmente marcante. A motivação para criar a produtora nasceu de sua própria vivência, marcada pelos tradicionais encontros de domingo em torno da mesa, que guardam histórias de diferentes gerações.

O valor das memórias familiares

Para o idealizador, a mesa do almoço tem a magia de trazer de volta as pessoas que já se foram por meio das histórias contadas. O documentário da família Porto Marchi utilizou cenários, músicas e detalhes que carregam a essência dos personagens para criar uma obra de arte com propósito.

A proposta do La Tavola é criar um espaço onde memórias pessoais atravessem o tempo. Assim, um avô pode conversar e impactar gerações futuras que não teriam essa oportunidade de convivência direta, tornando o vídeo um presente para o futuro.

Como acessar o conteúdo

O mini-documentário da família Porto Marchi integra uma série de produções voltadas à preservação da memória. O registro duradouro reúne símbolos do cotidiano e relatos emocionantes que reforçam os laços familiares.

O vídeo completo pode ser assistido no YouTube. Para mais informações sobre o projeto La Tavola, os interessados podem acessar o perfil no Instagram @latavoladoc ou entrar em contato pelo telefone (19) 98451-8415.