Pais arrecadam doações para custear capacete pós-operatório
A família da pequena Sophia Edilaine Amorim Anazar, de apenas um ano e cinco meses, realiza uma campanha para levantar recursos junto à comunidade. O objetivo é custear o pós-operatório da menina que recentemente passou por cirurgia na cabeça.
Segundo a mãe de Sophia, Tatiane de Amorim, Sophia foi submetida a procedimento cirúrgico na terça-feira (19) num hospital particular de Rio Claro, custeada pelo plano de saúde oferecido pela empresa em que o pai da criança trabalha. Porém, os pais já foram informados de que a menina terá agora que utilizar um capacete pós-cirurgia craniana, que custa R$ 12 mil, para a recuperação, e que o custo desse equipamento pode ficar para a família da paciente. “Ainda estamos tentando junto ao plano, porém, não conseguimos definição, e a Sophia vai precisar desse capacete com urgência”.
Sophia foi diagnosticada com craniossinostose, uma condição rara em que o houve o fechamento precoce da sutura metópica, uma das articulações do crânio. O capacete, que é feito sob medida, auxilia na recuperação e garante o correto crescimento do crânio da criança.
Doações
Os interessados em colaborar podem fazer doações através no Pix, chave [email protected] ou no site do vakinha.com.br/5663261.