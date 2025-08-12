Parentes de Francisco (detalhe) buscam por Justiça. Na foto estão Helena (irmã), Mariana (sobrinha), Juliano (irmão) e Andreia (cunhada)

Francisco Rodrigues Duarte foi atropelado por motorista embriagado

O dia 13 de maio vai ficar para sempre marcado na família Duarte que recebeu uma dura notícia. O primeiro a entender o que havia acontecido foi Juliano, que atendeu a um pedido de um policial militar para ir até o pontilhão do Cervezão. No local Juliano encontrou o irmão Francisco Rodrigues Duarte, 54 anos, morto. Ele havia sido atropelado por um motorista de uma Kombi que fugiu do local. Pouco tempo depois foi encontrado e descobriu-se que ele havia ingerido bebida alcoólica.

Francisco voltava do trabalho de bicicleta quando foi atingido fatalmente: “É uma dor que não passa. Meu irmão era um homem íntegro, família, honesto. Sempre foi preocupado com o próximo e não queremos que isso seja tratado como um acidente, por que não foi. Acidentes acontecem, mas o autor assumiu o risco quando bebeu e dirigiu sem condições. Nossa família nunca mais será a mesma. Vamos lutar até o fim por Justiça e que isso sirva de lição para muitos que bebem e dirigem, não façam isso”, declarou o irmão Juliano Duarte.

Francisco Rodrigues Duarte

Parte da família esteve no Fórum ontem para uma audiência onde o autor, que está preso desde o dia do acidente, tentou ganhar a liberdade até o julgamento, fato que foi negado.

“Não queremos que o caso caia no esquecimento ou que seja tratado como mais um. Nossa luta não será em vão e contamos com a Justiça para isso”, finalizou Juliano.

Francisco é de uma família de nove irmãos, sete mulheres e dois homens. Ele também deixou a esposa, filha, genro, um neto, demais familiares e inúmeros amigos.