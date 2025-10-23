João Pedro nasceu com 29 semanas, é de Rio Claro e sua família reside no Terra Nova

Recém-nascido João Pedro precisa de cirurgia no coração, mas cobertura atual vence em 20 dias. Doações podem ser feitas via PIX para garantir continuidade do tratamento

A família do pequeno João Pedro, que nasceu no dia 11 de outubro, com 29 semanas, medindo 34 centímetros e pesando 975 gramas, precisa de ajuda. Prematuro, João precisa também de uma cirurgia cardíaca para a colocação de uma válvula no coração, mas o plano de saúde só cobre mais 20 dias de internação.

“João Pedro nasceu prematuro, na cidade de Rio Claro, mas por conta dos problemas de saúde apresentados, precisamos ser transferidos para Ribeirão Preto e desde então ele está na UTI Neo Natal do hospital particular, mas o prazo de assistência pelo plano, por conta da cobertura que tenho, está acabando e precisamos fazer outro urgentemente para que ele siga com o tratamento”, relatou Vanderleia Lopes Dos Santos Ferreira, mãe do pequeno.

Bebê teve que ser transferido para hospital em Ribeirão Preto

A mãe tem o plano de saúde pela empresa na qual trabalha, mas não abrange os filhos. Além de João Pedro, Vanderleia é mãe de outras três crianças e precisa muito de ajuda. O bebê não tem condições médicas de ser transferido, segundo Vanderleia.

“Estou afastada pelo INSS, pois precisei ser internada quando estava de 24 semanas, minha bolsa estourou no dia 21 de agosto e quando fiz 29 semanas, precisei fazer uma cesária de emergência, pois meu bebê já estava entrando em sofrimento. Agora ele está sendo tratado em Ribeirão e os médicos disseram que não é possível uma transferência para outra unidade de saúde, pois ele não aguentaria. Na quarta-feira (22), os médicos descobriram uma infecção, mas que já está sendo tratada também”, contou a mãe e pediu ajuda.

CAMPANHA

“Precisamos fazer um plano de saúde para João Pedro e a vaquinha é para isso, qualquer quantia que as pessoas puderam doar, ajuda e muito”, concluiu a mãe do bebê. O PIX para ajudar é (19) 999097040.