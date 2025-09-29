Cleber Crister Dos Santos, de 41 anos, está desaparecido desde 21 de abril de 2024, sem dar notícias há um ano e cinco meses

Cleber Crister dos Santos, de 41 anos, está desaparecido desde 21 de abril de 2024. Mãe e irmã pedem por qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo

A família de Cleber Crister Dos Santos, de 41 anos, clama por informações sobre seu paradeiro. Ele é morador de Rio Claro e está desaparecido desde 21 de abril de 2024, sem dar notícias há um ano e cinco meses.

Em contato com o Jornal Cidade, sua mãe, Maria Aparecida, fez um apelo emocionado: “Meu filho está desaparecido há um ano e cinco meses. Ele sumiu no dia 21 de abril de 2024 e não tivemos mais notícias dele. Peço por favor para quem tiver qualquer informação, faça contato conosco, pois cada dia que passa fico mais angustiada”.

Como Ajudar:

Se você tiver QUALQUER INFORMAÇÃO sobre o paradeiro de Cleber, entre em contato imediatamente com os números abaixo:

Maria Aparecida (Mãe): (19) 99828-6592

(19) 99828-6592 Alessandra (Irmã): (19) 99806-1776

Qualquer detalhe, por menor que pareça, pode ser crucial para a família.