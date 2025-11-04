Wesley Barreto de Moraes saiu de casa no dia 6 de outubro e mãe perdeu contato dia 22. Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Wesley Barreto de Moraes, 21 anos, teria ido para São Paulo e não dá notícias desde 22 de outubro. Boletim de ocorrência foi registrado

A família do jovem Wesley Barreto de Moraes, de 21 anos, busca por informações sobre o seu paradeiro. De acordo com a mãe, Vanilda Barreto de Oliveira de Moraes, o jovem saiu de casa no dia 6 de outubro, dizendo que iria jogar bola, mas como não voltou, a mãe ligou e o mesmo disse que estava indo para São Paulo.

“Conseguia falar com ele, mas desde o dia 22 não tive mais contato, as ligações caem na caixa postal e as mensagens de WhatsApp não são lidas. Eu acredito que ele tenha ido para lá para revender pulseiras e correntes que ele comprou e chegou pela internet”, fala a mãe.

Wesley saiu de casa com uma blusa de frio preta e uma mochila, sem levar outras trocas de roupa, segundo a mãe, que pede desesperada, por qualquer notícia do filho.

“Quem souber de algo, puder fazer contato, ajudar compartilhando, agradecemos muito, estamos desesperados e queremos nosso filho de volta”, pediu.

O contato pode ser feito diretamente pelo telefone (19) 99751-5470, de Robson, pai do jovem. Informações também podem ser repassadas para a Polícia Militar, através do 190. Um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado pela família na Polícia Civil.