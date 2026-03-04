Não há água para descarga nos banheiros da escola, diz mãe

Problemas no reservatório da unidade escolar no Jardim das Palmeiras mobilizam pais e cobram providências da Prefeitura de Rio Claro

A falta d’água na escola Caic, localizada no bairro Jardim das Palmeiras, voltou a gerar transtornos e reclamações de pais nesta semana. Na terça-feira (3), o fornecimento foi interrompido novamente, agravando uma situação que se arrasta desde o início de fevereiro.

Isabel Cristina da Silva, mãe de um aluno de 5 anos, relatou ao Jornal Cidade a dificuldade enfrentada. Segundo ela, o filho precisou de cuidados de higiene e não havia água disponível nos banheiros da unidade escolar.

Relatos sobre a falta d’água na unidade

A moradora descreveu que as funcionárias precisaram improvisar a limpeza das crianças. Segundo o relato, a equipe escolar estaria buscando água em torneiras externas para realizar as atividades básicas de manutenção do local.

A situação de falta d’água na escola Caic já havia sido noticiada pelo JC há cerca de um mês. Na ocasião, famílias demonstraram apreensão com vazamentos no reservatório, e o setor de Obras da Prefeitura afirmou que tomaria providências.

Posicionamento da Prefeitura de Rio Claro

Nesta terça-feira (3), o Governo Gustavo informou que o reservatório de água da escola apresentou problemas técnicos. De acordo com a administração, os reparos já estão em execução, contemplando a substituição de encanamentos e manutenção da parte elétrica.

Para evitar a suspensão das aulas devido à falta d’água na escola Caic, a unidade está sendo abastecida por caminhões-pipa. A Prefeitura garantiu que há água potável para o preparo de alimentos e bebedouros, com previsão de conclusão dos reparos ainda nesta semana.