Antonio Costa – 82 anos. Faleceu dia 26, nesta cidade. Era divorciado. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.
Ivone Anderson Lima – 86 anos. Faleceu dia 29, às 06h20, nesta cidade. Deixou os filhos Luciana, Carlos c/c Angela, Antonio, Andre c/c Nadia, oito netos, dois bisnetos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Paulo Wanderley Borges, Bigode – 90 anos. Faleceu dia 28, às 17h07, nesta cidade. Era viúvo Elza Lautenschegler. Deixou os filhos Valdemir c/c Nadia, Maria Helena, Edison (in memoriam), cinco netos, seis bisnetos. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
Veraldina Lemos Cabral, Vera – 70 anos. Faleceu dia 28, às 16h00, nesta cidade. Deixou os filhos Clebson c/c Cleide, Elisangela c/c Antonio, Alexsandra c/c Gilvan, cinco netos. Foi sepultada no Cemitério de Santa Gertrudes (Funerária João de Campos).
Vanessa Aparecida Vieira – 45 anos. Faleceu dia 27, às 17h48, nesta cidade. Deixou a mãe Denize Aparecida Saccucci Vieira, os filhos Igor, Isis, demais familiares e amigos. Foi sepultada no Crematório Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).