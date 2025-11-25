Judite Rosa da Silva – 66 anos

Jaqueline Barreto – 60 anos. Faleceu dia 20, nesta cidade. Era divorciada. Deixou os filhos Thiago, Henrique, Rubens e Carolina. Foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Mauricio Beraldo – 64 anos. Faleceu dia 20, nesta cidade. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Janete dos Santos Ribeiro – 90 anos. Faleceu dia 21, nesta cidade. Era viúva. Deixou os filhos Jose, Oneide e Angela. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim.

Alfredo Antonio Stabelline – 79 anos. Faleceu dia 23, nesta cidade. Era divorciado. Deixou os filhos Maria, Fernanda, Cesar e Luiz (in memoriam). Foi sepultado no Cemitério Evangélico.

Edson de Paula Santos Junior – 67 anos. Faleceu dia 23, nesta cidade. Era divorciado. Deixou os filhos Eduardo e Fabiana. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

João da Costa – 82 anos. Faleceu dia 23, nesta cidade. Era viúvo. Deixou os filhos Rita, João, Silvana e Reginaldo. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim.

Sandra Romilda Prando Maciel – 66 anos. Faleceu dia 23, nesta cidade. Era viúva. Deixou os filhos Raquel e Marcio. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Jose Carlos Leandro dos Santos – 61 anos. Faleceu dia 23, nesta cidade. Era casado. Deixou os filhos Maria Camila e Gabriel. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Nelson Francisco Vendrami – 91 anos. Faleceu dia 23, nesta cidade. Era viúvo. Deixou os filhos Nelson, Ana Regina, Fabiana, Regis e Fátima. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Antonio de Lima, Liminha – 80 anos. Faleceu dia 24, às 01h27, nesta cidade. Deixou viúva Maria de Jesus Domiciano de Lima, os filhos Solange c/c Jose, Sonia, Sergio, Sueli c/c Edson, Marcos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Judite Rosa da Silva – 66 anos. Faleceu dia 23, às 14h43, nesta cidade. Deixou a mãe Rosalina Viana da Silva, os filhos João c/c Ana, Lucas c/c Patricia, Patricia, Claudio c/c Sandra, netos, demais familiares e amigos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Rosalina Thiago Francisco – 87 anos. Faleceu dia 22, às 18h34, nesta cidade. Deixou a mãe Amelia de Moura, os filhos Fatima, Roberto c/c Mabi, Claudemir c/c Solange, Ondina, Claudete, netos, bisnetos. Foi sepultada no Cemitério de São Pedro (Funerária João de Campos).

Cristiano Galante Lemos, Cris – 46 anos. Faleceu dia 22, às 11h15, nesta cidade. Deixou a mãe Elvia Galante Lemos, os filhos Felipe, Gabriel. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Durvalino Mondini, Durva – 93 anos. Faleceu dia 22, às 10h54, em Araras. Era viúvo Lazinha Seneme Mondini. Deixou a filha Benedita c/c Leandro, três netos, um bisneto. Foi sepultado no Cemitério de Santa Gertrudes (Funerária João de Campos).