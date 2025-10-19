Doraci Aparecida Casonato de Souza – 77 anos

Carmem Silvia Morais da Silva, Carminha – 65 anos. Faleceu dia 17, às 19h55, nesta cidade. Era viúva de Jose Guaraci da Silva. Deixou a filha Hemanuelle, os netos Ryan e Julia. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Doraci Aparecida Casonato de Souza – 77 anos. Faleceu dia 17, às 19h40, nesta cidade. Deixou os filhos Marcos, Elaine, os netos Pedro, João Marcos, Luis Gustavo, Victor, Thalis, Paulo, Giovana, os bisnetos Bento, Miguel e Benjamin. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 19, às 10h15, saindo o féretro do Velório Memorial Cidade Jardim para o Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Valdemar Jose Nadai – 86 anos. Faleceu dia 18, às 06h10, nesta cidade. Era viúvo de Maria de Lourdes Nadai. Deixou os filhos Arnaldo, Laercio, Edilson c/c Eudenice, três netos, um bisneto, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).