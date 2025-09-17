Nair Prado Sarti – 96 anos

Maria Angela de Oliveira – 65 anos. Faleceu dia 16, nesta cidade. Era solteira. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 17, às 13h30, no Cemitério Municipal de São João Batista.

Nair Prado Sarti – 96 anos. Faleceu dia 15, às 15h40, nesta cidade. Era viúva de Antonio Sarti. Deixou os filhos Maria de Lourdes c/c Carlos Alberto, Maria Bernadete c/c João Batista, Antonio Carlos c/c Agnes, oito netos, sete bisnetos, demais familiares e amigos. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).