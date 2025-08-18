Elza Batista Lopes – 76 anos. Faleceu em 15/08, às 23h50, em Rio Claro. Deixou as filhas Michele e Cíntia c/c Michel, além da neta Maria Júlia. O sepultamento ocorreu em 16/08, às 16h30, no Cemitério São João Batista. (Funerária João de Campos)
Nercides Santos – 86 anos. Faleceu em 16/08, às 1h33, em Rio Claro. Era viúvo de Vera Maria da Rocha Santos. Deixou as filhas Nercília (falecida) e Luciana c/c Eliphio, além de quatro netos. Foi sepultado em 16/08, às 16h, no Cemitério São João Batista. (Funerária João de Campos)
Armando Bicego – 98 anos. Faleceu em 16/08, às 3h35, em Rio Claro. Era viúvo de Aurora de Barros Bicego. Deixou os filhos Marli c/c Rinaldo, Armando Filho c/c Izabel, Marta c/c Reinaldo e Amauri (falecido), além de sete netos e sete bisnetos. O sepultamento ocorreu em 16/08, às 16h30, no Crematório Memorial Cidade Jardim. (Funerária João de Campos)