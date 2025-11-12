Dinorah Lunardelli Zumpano, Dina – 90 anos. Faleceu dia 10, às 18h, nesta cidade. Era viúva de Celso Zumpano. Deixou os filhos Elaine c/c Francisco, Tania, três netos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Juvelina Augusto Naidig – 81 anos. Faleceu dia 10, às 17h10, nesta cidade. Deixou viúvo Antonio Naidig, os filhos Luzia c/c Rosemir, Dirceu c/c Josiane, Cristiana c/c Francisco, Fatima c/c Luiz, Sandra c/c Jose Roberto, Djalma c/c Andreia, Eva c/c Edson, Renata c/c Raul, Kleber c/c Alessandra, Jose Carlos c/c Silmara, Elizeu (in memoriam), netos, bisnetos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Alana Maria Rios – 48 anos. Faleceu dia 11, nesta cidade. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 12, às 10:30h no Cemitério São João Batista.
Dalila Laureano da Silva Cortez – 71 anos. Faleceu dia 11, nesta cidade. Era casada. Deixou o filho Jonatas. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 12, às 13:30h no Cemitério São João Batista.