Lia Cristina Valentim – 63 anos

José Manoel de Souza Cruz – 78 anos. Faleceu dia 10, às 09h47, em Analândia. Deixou o filho Marcos Alexandre c/c Claudene, um neto. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Maria de Lourdes Nadai, Dona Lurdes – 84 anos. Faleceu dia 10, às 11h23, nesta cidade. Deixou viúvo Valdemar Jose Nadai, os filhos Arnaldo, Laercio, Edilson c/c Eudenice, três netos, um bisneto, irmão e sobrinhos. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Cenita Maria de Jesus Oliveira, Vó Nita – 79 anos. Faleceu dia 10, em Santa Gertrudes. Era viúva Manoel Assis de Oliveira. Deixou os filhos Jose Luiz c/c Camila, Edna c/c Amarildo, Edneia, Antonio Marcos, Gilmarcio, Edlene, 12 netos, 16 bisnetos. Foi sepultada no Cemitério de Santa Gertrudes (Funerária João de Campos).

Lia Cristina Valentim – 63 anos. Faleceu dia 10, às 22h50, em Santa Gertrudes. Deixou os filhos Carlos c/c Priscila, Dafne, Ellian c/c Gisele, dois netos. Foi sepultada no Cemitério de Santa Gertrudes (Funerária João de Campos).

Aquilino Alves de Lima – 98 anos. Faleceu dia 10, nesta cidade. Era viúvo de Silvina Brito de Lima. Deixou os filhos Raimunda, Luis, Iraci, Maria e Gabriel. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim