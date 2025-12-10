Lazaro Pinto dos Santos – 76 anos.

Geraldo Silvestre da Silva – 80 anos. Faleceu dia 08, às 05h42, nesta cidade. Deixou viúva Maria Edilene Freitas da Silva, os filhos Vagner c/c Andreia, Geraldo, Alexandre, neta, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério de Ipeúna (Funerária João de Campos).

João Mitiuo Konigami – 79 anos. Faleceu dia 08, às 09h48, nesta cidade. Deixou viúva Shigue Zacabi Konigami, os filhos Lucas c/c Camila, Luciene, Luciana c/c Adilson, dois netos, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Valmir Aparecido Ansanelo – 62 anos. Faleceu dia 08, às 16h51, nesta cidade. Deixou o pai Jose Ansanelo, a mãe Nair Biscola Ansanelo, os filhos Vanessa (viúva), Vagner c/c Erica, cicno netos, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).

Lazaro Pinto dos Santos – 76 anos. Faleceu dia 08, às 19h17, nesta cidade. Era viúvo Tereza Batista dos Santos. Deixou as filhas Cristiane c/c Daniel, Elaine c/c Romel, netas, bisnetos, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Dulce Pereira Medina – 65 anos. Faleceu dia 05, nesta cidade. Era solteira. Deixou os filhos Mauricelio e Maurilio. Foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Paulo Vitor Soares de Moura – 64 anos. Faleceu dia 06, nesta cidade. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.

Maria Aparecida Tessare – 86 anos. Faleceu dia 08, nesta cidade. Era viúva. Deixou as filhas Edna, Edineia, Erica e Eliete (in memoriam). Foi sepultada no Cemitério São João Batista.

Celina Aparecida Bortolin do Nascimento – 71 anos. Faleceu dia 05, nesta cidade. Era viúva. Deixou o filho Claudio. Foi sepultada no Cemitério Crematório Memorial Cidade Jardim.