Antonio Lima da Silva, Tuico – 86 anos. Faleceu dia 8, às 23h33, nesta cidade. Deixou viúva Marina Luiz da Silva, os filhos Cleide, Anderson, Irayde, três netos. Foi sepultado no Crematório Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Joaquim Nunes da Silva – 73 anos. Era casado com Alice Andrade de Souza. Deixou os filhos Fabio, Luciana, Ailton, Valmir, Luciano, Raquel, Patrícia c/c Arley, a enteada Rosineide c/c Ariosvaldo, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 10, às 13h30, no Cemitério São João Batista (Grupo Memorial Planos e Assistências).
Sergio Dalesse – 81 anos. Faleceu dia 8, nesta cidade. Era viúvo de Marcia Rizk Dalesse. Deixou as filhas Katia e Regina. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim
Abel de Souza – 69 anos. Faleceu dia 9, em Piracicaba. Era casado com Ilma das Graças Silveira de Souza. Deixou os filhos Marcio e Rodrigo. Foi sepultado no Cemitério São João Batista
Regina Penha Nunes – 68 anos. Faleceu dia 9, nesta cidade. Era viúva. Deixou os filhos José, Marco, Marcelo, Luciene, Marciano e Marcio. Foi sepultada no Cemitério São João Batista
Luiz Augusto de Souza – 76 anos. Faleceu dia 9, em Piracicaba. Era divorciado. Deixou os filhos Rogerio, Rodrigo, Amanda, Walter e Vanessa. Foi sepultado no Cemitério São João Batista