Arnoldo Mometti, Nardo – 79 anos. Faleceu dia 5, às 07h30, em Ipeúna. Deixou viúva Antonia de Barros Mometti, a filha Ana Lucia c/c Idevaldo, irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no Cemitério de Ipeúna (Funerária João de Campos).
Ivonete Menezes da Silva – 73 anos. Faleceu dia 5, às 08h30, nesta cidade. Era viúva Sylvio da Silva. Deixou os filhos Ari Menezes, Moises Menezes c/c Nathalia, , Silene Menezes c/c Almir, a neta Yasmim. Foi sepultada no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).
Edvaldo Altoe Cesconetto, Mexicano – 37 anos. Faleceu dia 5, às 10h52, nesta cidade. Deixou viúva Camila Juliano Carvalho Panhan, o pai Nivaldo Cesconetto, a mãe Maria Anadete Altoe Cesconetto, os filhos Benjamin, Enzo. Seu sepultamento dar-se-á dia 8, às 13h. no Cemitério JI Paraná (Funerária João de Campos).
Milton Antonio Roberto – 68 anos. Faleceu dia 5, às 12h45, nesta cidade. Deixou viúva Angela Maria Silva Roberto, os filhos Geise Renata, Thiara Regina, Julio Cesar, o neto Iran Augusto. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Maria Carolina Massini, Dona Maroca – 76 anos. Faleceu dia 5, às 20h37, nesta cidade. Era viúva Geraldo Massini. Deixou os filhos Dinaura, Debora c/c Jose Carlos, Denise, Geder c/c Caroline, seis netos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Marcio Francisco Nascimento – 48 anos. Faleceu dia 5, às 22h32, nesta cidade. Deixou viúva Shirley Aparecida dos Santos Nascimento, os filhos Jessica, Glauce Marina c/c Andre, Juliano c/c Erica, três netos. Foi sepultado no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Hugo de Jesus – 41 anos. Faleceu dia 3, nesta cidade. Era solteiro. Deixou os filhos Lucas Henrique e Mirela. Foi sepultado no Cemitério São João Batista.
Paulo Custódio Jorge – 61 anos. Faleceu dia 6, nesta cidade. Era solteiro. Deixou os filhos Paula, Igor e Leonardo. Seu sepultamento dar-se-á hoje, dia 7, às 09h30, no Cemitério Memorial Cidade Jardim.)