Jeane Moreira da Silva Sousa – 54 anos

Jeane Moreira da Silva Sousa – 54 anos. Faleceu dia 3, às 17h08, nesta cidade. Deixou viúvo Luciano de Sousa, os filhos Leticia (in memoriam), Sabrina c/c Glauber, Lucas, demais familiares e amigos. Foi sepultada no Cemitério Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

Jose Ricardo Marques – 50 anos. Faleceu dia 3, às 22h51, nesta cidade. Deixou viúva Ana Cecilia Siqueira Pitolli, a mãe Maria de Jesus Marques, os filhos Romulo, Sofia, Suzana, demais familiares e amigos. Foi sepultado no Cemitério São João Batista (Funerária João de Campos).