Alberto Hullemann, Alemão – 71 anos. Faleceu dia 10, às 19h23, nesta cidade. Deixou viúva Fatima Sanches Hullemann, os filhos Renato, Fernando c/c Flavia, dois netos. Foi sepultado no Crematório Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).

