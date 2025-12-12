Alberto Hullemann, Alemão – 71 anos. Faleceu dia 10, às 19h23, nesta cidade. Deixou viúva Fatima Sanches Hullemann, os filhos Renato, Fernando c/c Flavia, dois netos. Foi sepultado no Crematório Memorial Cidade Jardim (Funerária João de Campos).
Falecimento: confira a necrologia de 12/12/2025
Publicado porDivulgação
Notícias Mais Acessadas
-
1 -
Ação conjunta contra o crime organizado resulta em confronto fatal e avanço das investigações em Rio Claro
-
2 -
Casal é surpreendido por trio armado e tem moto, celulares e capacete roubados
-
3 -
Ação em Ajapi apreende pistola ilegal e maconha e leva morador à prisão
-
4 -
Falecimentos: confira a necrologia de 11/12/2025
-
5 -
Criança internada em São Paulo precisa de doação de sangue