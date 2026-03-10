Artistas produziram obra com 600 peças de cerâmica

Mostra no Museu Amador Bueno da Veiga reúne 600 peças de cerâmica produzidas por artistas do interior paulista, com visitação aberta até o dia 27 de março

A exposição Colcha de Retalhos é a principal atração atual do Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga, em Rio Claro. O destaque da mostra é um imponente mosaico composto por 600 peças de cerâmica, elaborado por seis artistas de diferentes cidades do interior paulista.

O coletivo InVento é o responsável por revelar a riqueza das técnicas e a diversidade poética da cerâmica artística nesta exibição. A curadoria do projeto é assinada por Odair Jorge Demarchi, de Piracicaba, que organizou as obras que compõem o acervo temporário do museu.

“Colcha’ de peças de cerâmica conta com 600 itens

Artistas e a composição da obra coletiva

A exposição Colcha de Retalhos conta com trabalhos dos ceramistas Fabio Cristofoletti e Josi Lazarini, de Rio Claro; Ana Paladino, Fernando Gevartosky e Silmara Benetton, de Piracicaba; e Vera Simonetti, de Sorocaba. Cada integrante contribuiu para a construção de uma obra coletiva monumental.

A “colcha” central possui três metros de largura por 2,60 metros de altura. Para a montagem, os organizadores explicam que cada artista mergulhou em suas memórias afetivas, contribuindo com fragmentos que formam um conjunto harmônico entre as individualidades e a potência do grupo.

” As Mouras”, de Cristofoletti

Peças individuais e técnicas de cerâmica

Além da estrutura principal, a exposição Colcha de Retalhos apresenta produções individuais de cada ceramista. Os artistas aceitaram o desafio de produzir peças de tema livre, utilizando a mesma técnica empregada em seus fragmentos da obra coletiva.

A visitação segue disponível para o público até o dia 27. A mostra reforça a força da costura de singularidades através da cerâmica, proporcionando uma experiência visual única aos visitantes do Museu Amador Bueno da Veiga.

“Alma”, de Josi Lazarini

Visite

O Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga fica na Avenida 2 com a Rua 07, no Centro de Rio Claro. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, até o dia 27.