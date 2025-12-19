Na noite dessa quinta-feira (18), por volta das 23h00, a Guarda Civil Municipal atendeu a um pedido de socorro no Parque São Jorge, onde uma mulher de 40 anos foi agredida dentro da própria residência pelo ex-marido. Segundo a GCM, o agressor arrombou a porta, invadiu o imóvel e desferiu socos no rosto da vítima, fugindo em seguida.

Ao chegar ao local, a mulher informou que o autor estaria na casa da mãe, no bairro Jardim das Flores, de onde continuava enviando mensagens de ameaça. Com base nas informações, outra viatura foi até o endereço indicado, localizou o suspeito e efetuou a prisão. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e, posteriormente, à delegacia. O agressor foi autuado em flagrante. A GCM reforça o combate à violência doméstica e orienta que denúncias sejam feitas pelos telefones 153 ou 0800 771 1532.