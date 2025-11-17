Ao invés de Rio Claro, Limeira. O ex-jogador Robinho, que cumpre pena por estupro, foi transferido para o centro de ressocialização de Limeira.

Conforme o @jcrioclaro noticiou em outubro, o ex-atleta, através da sua defesa, havia solicitado a transferência da prisão de Tremembé e colocou como opções três locais: Rio Claro, Limeira e Bragança Paulista.

Segundo a imprensa nacional, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo confirmou que o presidiário foi transferido para a cidade vizinha nesta segunda-feira (17).

Na conhecida “prisão dos famosos”, em Tremembé, Robinho alegava assédio e “fofoca” de outros presidiários.

CONDENAÇÃO POR ESTUPR0

O caso Robinho refere-se a um crime ocorrido em 2013, em uma boate de Milão, na Itália, quando o jogador atuava pelo Milan. Ele e outros quatro brasileiros foram acusados de estuprar uma mulher albanesa. O ex-atleta foi condenado em todas as instâncias da Justiça italiana e cumpre pena no Brasil após decisão de homologação da sentença estrangeira.