Evento marca volta de Breno Macedo a Rio Claro

O treinador Breno Macedo, da equipe MM Boxe, está de volta a Rio Claro. Desde 2009 Breno divide suas atividades entre São Paulo e Rio Claro e, após dez anos trabalhando e estudando boxe na capital, o rio-clarense retorna para a cidade. A volta será celebrada neste sábado (1º) com um “treinão”, projeção, debate e almoço no espaço da Academia MM Boxe.

Em 2009, ainda como boxeador (Breno foi tricampeão dos Jogos Abertos em 2008, 09 e 10), logo após transferiu-se para São Paulo. Em 2012, já afastado dos ringues, Breno passou a trabalhar como gerente do Departamento de Boxe do Palmeiras. Macedo ajudou a formar a equipe palmeirense, que contava inclusive com alguns de seus pupilos de Rio Claro, como Jhonatan Conceição e Yuri Previatti. Breno permaneceu no Palmeiras por cinco anos, até o início de 2017, quando decidiu passar uma temporada no boxe europeu.

Como treinador, Breno passou meio ano vivendo em Roma, onde ensinou boxe a crianças e jovens de um projeto social na periferia da capital italiana. Breno foi convidado para o intercâmbio internacional graças ao trabalho desenvolvido pela MM Boxe com a comunidade rio-clarense. A trajetória internacional de Breno inclui ainda países como Argentina, México, Alemanha, França, Áustria e Grécia, países onde ministrou aulas, treinos e até cursos. Em 2018, por exemplo, Breno ministrou em Napoli um curso de seis horas sobre a escola brasileira de boxe, vivência esta outorgada pela Federazione Pugilistica Italiana. Em algumas destas viagens, Breno levou equipes de boxeadores que treinaram e competiram em terras estrangeiras, atuando também como um dirigente.

Em 2020, Breno reassume as aulas da MM Boxe, passando seu conhecimento para praticantes, atletas e jovens do projeto social. “Me sinto muito feliz em estar retornando para Rio Claro, meu objetivo sempre foi aplicar aqui o que eu aprendi e aprendo em outras realidades”, diz o treinador, de 31 anos.

O evento que marca o retorno de Breno para Rio Claro começará com um treino às 10h da manhã, atividade que já conta com a presença de equipes do Boxe Autônomo (SP), Piracicaba e Ibaté. O treinador da seleção brasileira Leonardo Macedo, irmão de Breno, também estará presente. Em seguida, ocorrerá uma conversa sobre a MM Boxe, contando ainda com a projeção do minidocumentário Festa inBoxe. O vídeo, produzido por integrantes do grupo de cinema Kino-Olho, narra os bastidores da cena cultural no espaço onde fica a academia de boxe, próximo à linha férrea na Cidade Nova. E, para encerrar, será organizado um almoço .