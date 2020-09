Um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (15), na estrada que liga o Distrito Industrial ao Distrito de Ajapi, em Rio Claro, resultou na queda de um poste de energia que alimenta a Estação de Tratamento de Água (ETA 2), afetando o tratamento e o fornecimento de água. A ETA 2 é responsável por 60% do abastecimento da cidade. Os outros 40% são distribuídos pela ETA 1, que fica no Cidade Nova e segue funcionando normalmente.

Assim que o problema foi detectado, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) acionou, em caráter de urgência, a empresa concessionária de energia elétrica da cidade.

O reparo elétrico já foi realizado e a ETA 2 foi religada, com funcionamento retomado. Abastecimento está sendo normalizado gradativamente nos bairros abastecidos.

Publicidade

Nesse período, o Daae orienta que os consumidores façam uso racional da água. A autarquia reforça a importância de os moradores terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, o que reduz transtornos em casos de interrupção no fornecimento.

Assim que retomado o abastecimento, serão realizadas descargas na rede, mas mesmo assim, pode haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae pelo telefone 0800-505-5200, que funciona 24 horas e atende ligações de telefone fixo e celulares.

Os casos pontuais de cor escura na água se devem ao fato de, com a paralisação temporária do fornecimento de água, acaba ocasionando a despressurização da rede e isso faz com que as incrustações que estão na parede da tubulação se soltem. Ao retomar o abastecimento, a pressão da água acaba deslocando estas incrustações na rede.

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está com microbolhas, por conta dessa pressão. Tanto que ao colocar essa água em um recipiente, em segundos ela fica com seu aspecto normal e pode ser consumida normalmente.

Elektro

Procurada pelo JC, a Elektro se posicionou sobre o caso: “O acidente de carro que ocorreu na manhã desta terça-feira provocou a queda do poste ocasionando a interrupção no fornecimento de energia para os clientes próximos ao local do acidente, entre eles a unidade da ETA. O restabelecimento foi bem rápido e já estão todos os clientes normalizados, a interrupção na ETA foi das 10h40 as 11h. Empresas de abastecimento de água são orientadas a terem reservatórios, já que o fornecimento de energia é um serviço que pode sofrer variações como o acidente de hoje”.