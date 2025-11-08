Na última sexta-feira (7), a equipe da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) foi premiada no Hackathon São Paulo pelo Clima – Rumo à COP 30, competição organizada pela Secretaria de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo.

O grupo vencedor contou com os rio-clarenses Felipe Cicolin Vitte, estudante de Relações Internacionais, e Nickolas Vilela Dias, estudante de Jornalismo. Também integraram a equipe Laís Lima, Marina Pecci, Henrique Tsumura e Victoria Castilho, todos alunos do curso de Relações Internacionais, sob a supervisão do professor Fábio Andrade.

Ao todo, 16 equipes apresentaram seus projetos na etapa final da competição, realizada no Centro de Difusão Internacional da USP, em São Paulo.

O projeto premiado propôs uma solução sustentável voltada a bairros em situação de vulnerabilidade, como Itaquera, São Mateus e Sapopemba. A iniciativa consiste em um bioquímico capaz de dissolver gorduras no sistema de esgoto da cidade, contribuindo para reduzir o risco de enchentes.

Como premiação, o grupo terá a oportunidade de trabalhar junto às secretarias da Prefeitura de São Paulo para a implementação da proposta. Além disso, a equipe recebeu uma impressora 3D, que foi doada pelos alunos à faculdade, em reconhecimento ao apoio institucional da ESPM durante o desenvolvimento do projeto.